Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (13. Januar) gegen 18:05 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Ziegeleistraße in Olpe ereignet. Dabei fuhr eine zunächst unbekannte Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke und stieß dabei gegen eine 27-Jährige, die gerade dabei war, Einkäufe in ihr Fahrzeug einzuladen. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau dabei verletzt. Die Autofahrerin flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber durch Ermittlungen von Polizeibeamten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben. Diese wenden sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4110 an das Verkehrskommissariat Olpe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell