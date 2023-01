POL-OE: Alkoholfahrt endet auf der Polizeiwache

Finnentrop (ots) - Am Montag (9. Januar) hat sich gegen 21:10 Uhr eine Pkw-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden bei der Polizei gemeldet. Sie gab an, dass sie die L 539 aus Attendorn kommend in Richtung Heggen befahren habe. Dabei sei plötzlich ein Holzstück ( Spaltholz, ca. 50 cm ) gegen die Fahrzeugfront geprallt. An ihrem Auto entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Fahrzeugführerin ...

mehr