Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahranfängerin bei Alleinunfall verletzt

Wenden (ots)

Am Freitag (13. Januar) hat sich gegen 14:55 Uhr auf der K 1 zwischen Wenden und Ottfingen ein Verkehrsunfall einer 19-Jährigen ereignet. Diese befuhr mit ihrem Auto die Straße in Richtung Ottfingen. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte mit einem Leitpfosten, kam anschließend von der Fahrbahn ab und in dem angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen, an dem Leitpfosten im zweistelligen Eurobereich.

