Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Raub gesucht

Olpe (ots)

Am Sonntag (15. Januar) ist gegen 05:20 Uhr einem 24-Jährigen die Geldbörse, eine Jacke und eine Uhr in der Westfälischen Straße gestohlen worden. Dabei war der junge Mann auf dem Nachhauseweg und ging aus Richtung Marktplatz in Richtung Kreishaus. Demnach traf er dann auf drei Unbekannte, welche ihm die Gegenstände gewaltsam wegnahmen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Einer der Täter war circa 180 cm groß und trug ein blaues T-Shirt. Der zweite Täter war kleiner, trug einen Pullover, braune Stiegel und einen Oberlippenbart. Der 24-Jährige wurde durch die Tritte verletzt und begab sich im Anschluss an die Anzeigenerstattung in ein Krankenhaus.

Eine Fahndung durch die Polizei verlief negativ. In unmittelbarer Tatortnähe zudem eine beschädigte Reklametafel festgestellt. Ob die Sachbeschädigung im Zusammenhang zu dem Raub steht, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Beamten schrieben entsprechende anzeigen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

