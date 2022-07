Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsschild umgefahren

Apolda (ots)

Am 04.07.2022, gegen 08:10 Uhr kam es in Apolda an der Kreuzung Moskauer Straße - Utenbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 53jähriger PKW-Fahrer übersah an der Kreuzung eine 68jährige PKW-Fahrerin, welche aus Richtung Moskauer Straße gefahren kam und stieß mit ihr zusammen. Der Pkw geriet durch den Zusammenstoß ins Schleudern und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Das Schild fiel um und beschädigte eine Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw der 53jährigen war aufgrund der gebrochenen Hinterachse nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.000 Euro.

