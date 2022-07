Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in das Freibad Bad Sulza

Bad Sulza (ots)

In der Nacht vom 03.07.2022 zum 04.07.2022 drangen unbekannte Täter über den hinteren Ausgang in das Freibad in Bad Sulza ein. Dort öffneten sie gewaltsam die Türen des Imbisses und die der Bademeisterkabinen. Sie hebelten einen Tresor aus der Wand und zerstörten die Imbisskasse. Sie konnten hochwertige Sonnenbrillen, Süßigkeiten und Bargeld in Höhe von 160 Euro stehlen. Anschließend bewegten sie sich in Richtung Haupteingang. Dort brachen Sie gewaltsam in das Kassenhaus und in einen Geräteschuppen ein. Aus der Kasse entwendeten sie ca. 40 Euro Bargeld und aus dem Schuppen einen Laubbläser der Marke Stihl im Wert von ca. 350 Euro. Insgesamt entstand für das Freibad ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Apolda hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugen-hinweise unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.

