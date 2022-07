LPI-J: Diebstahl Starkstromkabel

Bad Sulza (ots) - In der Nacht vom 03.07.2022 zum 04.07.2022 drangen unbekannte Täter über den hinteren Ausgang in das Freibad in Bad Sulza ein. Dort öffneten sie gewaltsam die Türen des Imbisses und die der Bademeisterkabinen. Sie hebelten einen Tresor aus der Wand und zerstörten die Imbisskasse. Sie konnten hochwertige Sonnenbrillen, Süßigkeiten und Bargeld in Höhe von 160 Euro stehlen. Anschließend bewegten ...

