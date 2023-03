LPI-GTH: Polizeilicher Einsatz Richard-Wagner-Straße

Wüllersleben, Ilm-Kreis (ots) - In den frühen Morgenstunden hatten es Unbekannte in Wüllersleben auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Die Täter brachen den Automaten auf und entwendeten sämtliche Tabakwaren sowie Bargeld. Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei unter der Tel. 03677-601124, Bezugsnummer 0079620/2023 entgegen. (jk) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: ...

