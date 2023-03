POL-MG: 56-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall angegriffen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben zwischen Sonntag, 5. März, 12.30 Uhr und Montag, 6. März, 12 Uhr, an der Annakirchstraße im Stadtteil Windberg an einem Gebäude Kupferleitungen demontiert und entwendet. Das betroffene Gebäude befindet sich in der Nähe der Einmündung zur Annastraße. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

