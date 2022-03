Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (432) Streit unter Frauen - Zeugenaufruf

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (30.03.2022) gerieten in der Fürther Innenstadt zwei Frauen in Streit. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 18:15 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Frauen in der Theaterstraße in Streit. Dabei schrieen sich die beiden auf türkischer Sprache an. Im weiteren Verlauf verletzten sich die 40 und 45 Jahre alten Frauen gegenseitig.

Mehrere Passanten bemerkten den Vorfall. Zwei bislang unbekannte Männer griffen ein und trennten die zwei Frauen voneinander.

Die Polizeiinspektion Fürth hat nun die Ermittlungen zur Klärung des Geschehensablaufs aufgenommen. Zeugen, insbesondere die zwei unbekannten Männer, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer mit der Polizei 0911 759050 in Verbindung zu setzten.

Erstellt durch: Mirjam Werner / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell