POL-MFR: (429) Streit zwischen Verlobten eskaliert - mehrere Verletzte

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (28.03.2022) auf Dienstag (29.03.2022) beschädigten Unbekannte mehrere Schaufensterscheiben in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum beschädigten Unbekannte Fensterscheiben von drei Gewerbebetrieben in der Nürnberger Innenstadt. In allen Fällen warfen die Unbekannten Steine ...

mehr