Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach sexueller Belästigung

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Eine 32 Jahre alte Frau führte am Dienstag (17. Januar) zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr im Herbacher Wald ihren Hund aus. Von hinten näherte sich laut Angaben der Frau ein Fahrradfahrer, der von seinem Mountainbike abstieg und das Rad fallen ließ. Als die Frau sich umdrehte, kam der Unbekannte auf sie zu und fasste ihr mit den Händen an den Hals und in den Schritt. Nachdem in der Nähe Kinderstimmen zu hören waren, ließ der Mann von ihr ab und entfernte sich mit seinem Fahrrad in Richtung Merkstein. Laut Aussage der 32-Jährigen trug der Täter einen geschlossenen Fahrradhelm mit Fahrradbrille und schwarz/rote Handschuhe. Die Oberbekleidung soll schwarz gewesen sein. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Wer hat zum in Rede stehenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie diese auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

