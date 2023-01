Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wieder Betrugsfall über Messenger Dienst

Hückelhoven (ots)

Am Montag (16. Januar) kam es erneut zu einem Betrugsfall, bei dem Betrüger erfolgreich an Geld gelangten. Eine 62 Jahre alte Frau aus Hückelhoven erhielt auf ihrem Handy eine SMS von einer ihr unbekannten Nummer. Der Versender der Nachricht gab sich als Kind der Hückelhovenerin aus und gab an, dass das alte Handy kaputt sei und die weitere Kommunikation nun über WhatsApp über die neue Nummer erfolgen solle. Die vermeintliche Tochter bat noch am gleichen Tag die Frau darum, eine Überweisung zu tätigen. Dieser Bitte kam die Frau, im festen Glauben ihrer Tochter finanziell aushelfen zu können, nach. Später stellte sich heraus, dass sie nicht mit ihrer "richtigen" Tochter kommuniziert hatte. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell