Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Müllfahrzeug landet im Straßengraben - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Bild-Infos

Download

Spenge (ots)

(jd) Ein 53-jähriger Mann aus Oelde fuhr gestern (11.5.), um 13.03 Uhr mit seinem Müllfahrzeug auf dem Helliger Weg in Richtung Wallenbrücker Straße. Zeitgleich fuhr eine bisher unbekannte, etwa 40 Jahre alte Frau mit ihrem blauen Audi auf dem Helliger Weg in entgegengesetzter Richtung. Aufgrund der Breite der Fahrbahn müssen Fahrzeuge auf die jeweilige Bankette ausweichen, um das jeweils entgegenkommende Fahrzeug passieren zu lassen. Da die bisher unbekannte Autofahrerin nicht auf die Bankette auswich, musste der Müllwagen weit nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei rutschte das schwere Gefährt in den Straßengraben. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 27-jähriger Kollege aus Gütersloh, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Damit der Müllwagen nicht weiter abrutscht, wurde er durch die hinzugerufenen Kräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen eines Abschleppfahrzeugs abgestützt. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Herford die am Unfall beteiligte Autofahrerin oder Zeugen, die Angaben zu der bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 telefonisch mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell