Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen und Diebstahl- PKW-Aufbrüche im Stadtgebiet

Herford (ots)

(sls) Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen und Aufbrüchen an/von Fahrzeugen kam es in den vergangenen zwei Tagen im Herforder Stadtgebiet. Nachdem die An die Besitzerin eines Kia Sportage ihr Fahrzeug am Montagabend an der Waldspitze am Straßenrand parkte, stellte sie am frühen Dienstagmorgen fest, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen wurde. Mitgenommen haben die Täter jedoch nichts. Den gleichen Modus Operandi bemerkten zwei Fahrzeuginhaber am Zedernweg ebenfalls am Dienstagmorgen. Hier wurden ebenfalls die Scheibe der Beifahrerseite an einem Nissan Europe und an weißen Mercedes eingeschlagen. Aus dem Nissan nahmen die Täter eine Geldbörse und einen schwarzen "Fressnapf-Rucksack" mit verschiedenem Werkzeug mit. Beim Mercedes blieb es beim Scheibe einschlagen, entwendet wurden keine Gegenstände. An einem geparkten Toyota Aogo am Hundebach und an einem schwarzen Toyota an der Breslauer Straße wurden ebenfalls beide Fahrzeugtüren durch unbekannte Täter geöffnet und der Innenraum nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Aussagen der Geschädigten, wurde keine Wertsachen mitgenommen. Der geschädigte Inhaber eines grünen Skoda Yeti an der Werrestraße bemerkte ebenfalls sein durchwühltes Fahrzeuginnere am Dienstagmorgen. Die Täter ließen das Fahrzeug auch hier ohne Diebesgut zurück. Die Kriminalpolizei hat mit der Bearbeitung der Delikte begonnen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten durch die räumliche Nähe besteht, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell