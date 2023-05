Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hausfriedensbruch - 45-Jähriger erhält Platzverweis

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Firma am Höferweg bemerkte am Montag (8.5.) gegen 6.40 Uhr eine unbekannte männliche Person schlafend in einem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter. Da sich der bis dahin Unbekannte weigerte, die Firma auch nach Aufforderung zu verlassen, informierte der Mitarbeiter die Polizei. Gegenüber den Beamten gab der 45-Jährige aus Kleve an, er sei über ein Tor auf das Gelände gelangt und habe sich dann durch die Eingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft, wo er sich schlafen legen wollte. Nach einer Recherche in den polizeilichen Systemen war ein Fahrrad der Marke Pegasus, das der Mann mit sich führte, als gestohlen gemeldet worden. Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige vor Ort entlassen und erhielt ein Hausverbot für das gesamte Firmengelände.

Gegen 8.00 Uhr bemerkte dann der Mitarbeiter eines Getränkehändlers an der Mindener Straße, dass die Tür eines Ausschankwagens, der auf dem dortigen Gelände parkte, offenstand. Aus dem Inneren wurden zwei Kegverschlüsse der installierten Zapfanlage entwendet. Allerdings lag eine noch mit Preisschild gekennzeichnete Jacke im Wert von rund 349 Euro in dem Wagen. Der Mitarbeiter verständigte die Polizei. Ein Zeuge gab dann an, er habe am Vortag eine große, männliche Person, die einen Vollbart und dunkelblondes Haar hat, auf dem Gelände gesehen. Der Unbekannte führte laut Aussage des Zeugen ein Fahrrad der Marke Pegasus bei sich. Die Beschreibung des Mannes sowie die des Fahrrads stimmten mit dem 45-Jährigen überein, gegen den am Morgen bereits eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs im Höferweg geschrieben worden war. Im Nahbereich stellten die Beamten den 45-Jährigen erneut fest, der sich nun auch wegen Diebstahls verantworten muss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell