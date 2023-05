Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mehrere Fahrräder und Laptop gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Besitzer eines Fahrradgeschäfts an der Wasserbreite bemerkte am Montag (8.5.) einen Einbruch in sein Geschäft. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich mittels eines Werkzeugs gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten, nachdem sie ebenfalls das elektronische Sicherheitssystem angingen, Werkstatt und Verkaufsraum. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie Fahrradkleidung und Zubehör sowie drei Mountainbikes der Marken Jumper und Mondraker Chaser und zwei Rennräder Marken der Marken Gravel und NS RAG +2. Zudem nahmen der oder die unbekannten Täter einen Laptop an sich. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände liegt bei rund 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und grenzt den Tatzeitraum zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Montag, etwa 5.00 Uhr ein. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Wasserbreite etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, mit der Polizei Herford Kontakt aufzunehmen. Dies ist telefonisch unter 05221/8880 oder auf einer der Polizeiwachen möglich. Die Auswertung von Videomaterial aus Überwachungskameras sowie die Ortung des Laptops dauern noch an.

