POL-HF: Diebstahl aus Auto - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 60-jährige Herforderin stellte gestern (8.5.) gegen 5.50 Uhr fest, dass sämtliche Türen ihres VW geöffnet waren. Das Auto stand in ihrer Grundstückseinfahrt an der Adlerstraße, wo sie es am Vorabend geparkt und verschlossen hatte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der oder die unbekannten Täter zunächst die Beifahrertür mittels eines Werkzeugs angingen und so das Auto gewaltsam öffneten. Das Fahrzeuginnere wurde auf der Suche nach Diebesgut augenscheinlich durchsucht. Nach einer ersten Durchsicht nahmen der oder die unbekannten Täter unter anderem einen Schlüsselbund an sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, unter 05221/8880 um Hinweise.

