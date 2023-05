Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Sechs Personen verletzt

Kirchlengern (ots)

(jd) Ein 40-jähriger Mann aus Kirchlengern fuhr gestern (7.5.) um 18.30 Uhr mit seinem Dacia auf der Straße Kirchdamm in Richtung Kirchlengern. Zeitgleich fuhr ein 18-jähriger Kirchlengeraner mit seinem Mercedes auf der Straße Am Heuerlingsteil in Richtung Ostring. Im Einmündungsbereich setzte der Dacia-Fahrer seine Fahrt fort, ohne den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Mercedes passieren zu lassen. Der 18-Jährige versuchte, sein Fahrzeug abzubremsen, stieß jedoch in die rechte Dacia-Seite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia auf ein angrenzendes Feld geschleudert, überschlug sich und kam schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer, seine 38-jährige Beifahrerin sowie eine 3-Jährige und ein 7-Jähriger wurden leicht, eine weitere 3-Jährige schwer verletzt. Auch der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Diverse Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzten Personen, die allesamt zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich vollständig gesperrt. Der Sachschaden liegt bei rund 23.000 Euro

