Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Lagerhalle - Bisher Unbekannte entwenden Motorrad

Rödinghausen (ots)

(jd) Über eine Notausgangtür gelangten bisher unbekannte Tatverdächtige augenscheinlich in eine Lagerhalle an der Wehmerhorststraße: Als der Mieter der Halle am Freitag (5.5.), um etwa 7.30 Uhr vor Ort war, bemerkte er die offenstehende, stark beschädigte Tür. Der oder die unbekannten Täter öffneten im Inneren der Halle zunächst mehrere Kartons, in denen sich Glasrohlinge befanden. Ein Motorrad der Marke Zero Motorcycles im Wert von rund 9.000 Euro, das sich ebenfalls in der Lagerhalle befand, nahmen die Unbekannten an sich. Reifenspuren des Motorrads konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten von der Halle über ein anliegendes Waldstück bis hin zur Straße Tannenhöhe feststellen. Von dort wurde das Motorrad augenscheinlich nach links in Richtung Auf der Drift geschoben. Die Polizei bittet Zeugen, die im Verlauf der vergangenen Woche in einer dieser Straßen etwas beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des grauen Motorrads machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell