Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Häufung an Taschendiebstahl im Kreisgebiet- Rempel-Trick als Masche

Kreis Herford (ots)

(sls) In den letzten Wochen wurden bei der Kreispolizeibehörde Herford vermehrt Anzeigen wegen Taschendiebstahl erstattet. Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, aber gerade auch in Einkaufsmärkten/Discountern zunutze, um zuzuschlagen. In Herford fanden in den letzten zwei Monaten über 28 Fälle von Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten statt. Die Täter hatten es in den genannten Fällen überwiegend auf Geldbörsen in den Taschen abgesehen und wählten als Tatorte vermehrt Discounter aus.

Laut Polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2022 in Deutschland insgesamt 98.512 Taschendiebstähle angezeigt, 2021 waren es noch 72.903 (2019: 94.106 Fälle). Viele Fälle bleiben unaufgeklärt (Aufklärungsquote 2022: 6,0 Prozent), da die Taten von den Opfern häufig nicht gleich bemerkt werden.

Die Taschendiebe sind oft professionelle, international agierende Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind. Bei den in Herford erstatteten Anzeigen wird in vielen Fällen vom sogenannten Rempel-Trick berichtet. Bei dieser Masche wird das Opfer von einer Person angerempelt oder in ein intensives Gespräch verwickelt, während eine weitere Person die Handtasche oder auch Geldbörse daraus entwendet. Insbesondere die Beteiligung von Frauen beim Ablenkungsmanöver sind in den Herforder Fällen besonders auffällig.

Deshalb - schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden. So schützen Sie sich vor Taschendieben

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Unter dem Motto - Schlauer gegen Klauer - finden Sie hier nochmals die wichtigsten Infos:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/023-FB-Schlauer-gegen-Klauer.pdf

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit einem Taschendiebstahl stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell