POL-HF: Auffahrunfall mit Folgen- Sperrung der Straße

Bünde (ots)

(sls) Drei Personen wurden am Donnerstagnachmittag (4.5.) auf der Herforder Straße in Bünde bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus mit seinem dunklen VW Caddy in Richtung Hiddenhausen. Im Bereich der Unterführung der BAB A 30 mussten vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Der Engeraner übersah das Anhalten der anderen Pkws und fuhr auf den vor ihm befindlichen Ford Transit eines 18-Jährigen aus Hiddenhausen hinten auf. Durch die Kollision wurde der Ford Transit nach vorne geschoben und stieß dort ebenfalls gegen einen Ford Transit. Dieser wurde geführt durch einen 49-Jährigen aus Enger. Der 56-Jährige und ein weiterer Insasse des Transits wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus verbracht werden. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Herforder Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 21.500 Euro. Für die Dauer der Unfallstelle und die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die Bünder Straße für ca. eine Stunde gesperrt.

