POL-HF: Autofahrt endet im Graben- Fahrer verletzt

Spenge (ots)

(sls) Am Mittwochnachmittag (3.5.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Wallenbrücker Straße bei ein silberner BMW im Graben landete. Gegen 14.55 Uhr befuhr ein 65-Jähriger aus Spenge in Richtung Düttingdorfer Straße. In Höhe der Hausnummer 196 kam der Senior aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann noch weiter in den linksseitigen Straßengraben. Eine entgegenkommende Zeugin konnte noch rechtzeitig mit ihrem Fahrzeug abbremsen und einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Der verletzte Spenger wurde vor durch hinzukommende Helfer und Rettungskräfte aus dem eingeklemmten Fahrzeug geholt und ärztlich versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

