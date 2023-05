Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer prallt gegen Audi - 24-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Herford (ots)

(jd) Eine 53-jährige Herforderin fuhr am Mittwoch (3.5.), um 13.04 Uhr mit ihrem Audi auf der Berliner Straße in Richtung Schützenstraße. Die dortige Ampelanlage zeigte für sie Grünlicht, sodass die Frau in den Kreuzungsbereich einfuhr. Um nach links abbiegen zu können, musste sie jedoch verkehrsbedingt abbremsen. In diesem Augenblick stieß ein Radfahrer in die linke Seite ihres Pkw. Der Radfahrer, ein 24-jähriger Mann aus Herford, fuhr auf der Schützenstraße in Richtung Salzufler Straße in den Kreuzungsbereich ein. Ob er die Ampelanlage bei Rotlicht überfuhr, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Aufprall stürzte er auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizeibeamen stellten bei dem Radfahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest schlug deutlich positiv an, sodass dem Mann auf der Herforder Wache eine Blutprobe entnommen wurde. An Auto und Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die linke Fahrspur der Salzufler Straße gesperrt.

