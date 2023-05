Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vorfahrt missachtet- Kreuzung gesperrt

Hiddenhausen (ots)

(sls) Bei einem Verkehrsunfall auf der Milchstrasse in Hiddenhausen wurde der 19-Jährige Fahrer eines weißen VW Touareg und auch die Fahrerin eines silbernen Nissan Qashqai am Dienstagnachmittag (2.5.) leicht verletzt. Der Touareg-Fahrer aus Enger befuhr die Milchstraße von Oetinghausen kommend in Richtung Lippinghausen. Als dieser sich kurz vor dem Kreuzungsbereich der untergeordneten Ziegelstraße befand, bog zunächst ein von rechts kommendes Fahrzeug von der Ziegelstraße ungehindert nach links auf die Milchstraße ein. Die dahinter befindliche 29-Jährige Nissan-Fahrerin fuhr ebenfalls von der Ziegelstraße kommend noch in den Kreuzungsbereich ein. Der Engeraner konnte einen Zusammenstoß mit dem Nissan nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser nach Herford verbracht werden. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise komplett gesperrt werden.

