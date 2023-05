Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl am Umspannwerk- Hochwertiges Kupferkabel entwendet

Herford (ots)

(sls) Am Maifeiertag (1.5.) bemerkte der Mitarbeiter eines Umspannwerkes an der Lübbecker Straße, dass ein Schloss eines Bauzaunes auf dem Gelände beschädigt und der Zaun geöffnet wurde. Letztmalig war der Zaun noch Freitag unbeschädigt gewesen. Im Tatzeitraum bis Montagmorgen um 6.15 Uhr beschädigten Unbekannte das Schloss und gelangten so auf das Gelände. Hier hoben die Täter verschiedene Platten von Kabelschächten hoch, um an die darunter befindlichen Kabelstränge zu gelangen. Vermutlich mit einer Kabelschere wurden Kupferkabel durchtrennt und mehr als 200m mitgenommen. Zusätzlich wurden noch Frachtcontainer geöffnet. Ob daraus noch Gegenstände entwendet wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Da auf dem Gelände deutliche Spuren eines Fahrzeuges entdeckt wurden, ist von einem Abtransport mit einem PKW auszugehen. Wir bitten Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Fahrzeuge oder auch Personen im Bereich des Umspannwerkes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

