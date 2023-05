Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrt endet in Grundstücksmauer- Flucht von der Unfallstelle

Bild-Infos

Download

Enger (ots)

(sls) Auf der Meller Straße in Enger kam es in der Samstagnacht (29.4.) zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend das Weite suchte. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge bemerkte gegen 03.12 Uhr einen verunfallten Fiat Punto, der in Höhe der Hausnummer 26 in einem Grundstücksmauer stand. Nach Auswertung der ersten Spuren, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Meller Straße in Richtung Bünder Straße. In Höhe der Hausnummer 26 kam der Fiat-Fahrer, aus bisher unbekannten Gründen, von der Fahrbahn ab und schleuderte in die Grundstücksmauer. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten der 21-jährige Fahrzeughalter, sowie ein weiterer 20-jähriger Familienangehöriger an der Wohnanschrift in unmittelbarer Nähe zum Unfallort angetroffen werden. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert und gaben an, dass Fahrzeug nicht geführt zu haben. Aufgrund der Gesamtumstände und der vorhandenen Spurenlage ist davon auszugehen, dass einer der beiden Tatverdächtigen den Fiat Punto zur Unfallzeit geführt hat. Mit staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurden beiden Personen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 20-Jährigen vorläufig sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu diesem machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell