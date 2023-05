Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung auf Kirschblütenfest- Personengruppe flüchtet

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Samstag wurden Polizeibeamte zur Bielefelder Straße in Enger gerufen, da es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Nach ersten Ermittlungen befanden fünf Personen gegen 01.30 Uhr auf dem Weg vom Kirschblütenfest in der Innenstadt in Richtung Bielefelder Straße, um das Fest zu verlassen. In Höhe der Hausnummer 4 kam den Personen eine größere Gruppe von Jugendlichen entgegen. Von dieser Gruppe wurden die Geschädigten zunächst verbal attackiert. Plötzlich schlug ein Jugendlicher aus der Gruppe auf einen 24-Jährigen aus Enger ein. Hierbei wurde dieser im Kopfbereich verletzt. Um den Streit zu schlichten, versuchten zwei weitere Geschädigte aus Bünde die Jugendlichen wegzudrängen. Hierbei wurden sie ebenfalls im Kopfbereich verletzt und mussten im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Nach der Auseinandersetzung flüchtete die Personengruppe in Richtung Kirschblütenfest. Drei Tatverdächtige werden beschrieben mit ca. 18-20 Jahre alt. Einer trug einen hellen Pullover und eine schwarze Weste darüber. Eine weitere flüchtende Person trug eine schwarze Steppjacke, sowie ein dritter Beteiligter ein auffälliges weiß-oranges T-Shirt. Die Kriminalpolizei hofft auf weitere Zeugen, die die Streitigkeiten beobachtet haben und Angaben zu der flüchtenden Personengruppe machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

