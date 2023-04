Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Geldbörse - Vierstellige Summe von Konto abgebucht

Enger (ots)

(jd) Eine 73-jährige Engeranerin kaufte gestern (27.4.), gegen 9.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße ein. Nach dem Einkauf verstaute sie ihre braune Ledergeldbörse in ihrer Jackentasche und beabsichtigte, in einen weiteren Supermarkt an der Ringstraße zu gehen. Als sie dort gegen 9.30 Uhr ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr vorhanden war. Der oder die unbekannten Täter entwendeten die Geldbörse, in der sich eine geringe dreistellige Summe Bargeld befand, unbemerkt. Die 73-Jährige suchte daraufhin eine Filiale ihrer Hausbank auf, um die Geldkarten, die sich ebenfalls in dem Portemonnaie befanden, sperren zu lassen. Dort teilte man ihr mit, dass bereits eine vierstellige Summe von ihrem Konto abgehoben wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die gestern zwischen 9.15 und 9.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

