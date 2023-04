Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Kreuzungsbereich - 50-Jährige leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Ein 24-jähriger Mann aus Enger fuhr gestern (26.4.) mit seinem Nissan auf der Straße zur Schmiede in Richtung Meller Straße. An der Kreuzung zur Hückerstraße fuhr er langsam auf den Einmündungsbereich zu und setzte seine Fahrt dann geradeaus fort. Zeitgleich fuhr eine 50-jährige Frau aus Spenge mit ihrem Skoda auf der Hückerstraße in Richtung Bredenstraße. Als der 24-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er dabei augenscheinlich die vorfahrtsberechtigte Spengerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau leicht verletzt. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige sowie der 22-jährige Beifahrer der Spengerin blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 4.500 Euro.

