Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsversuch in Tierbedarfsgeschäft - Polizei nimmt 33-Jährigen in Gewahrsam

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Beamten der Kreispolizeibehörde Herford in der vergangenen Nacht (27.4.), um 1.35 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf dem Gelände eines Tierbedarfsgeschäfts an der Bünder Straße auf: Der bis dahin Unbekannte machte sich an einer Nebentür zu schaffen und versuchte, beim Anblick des Streifenwagens zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann, bei dem es sich um einen 33-jährigen Herforder handelt, jedoch vor Ort stellen. An der Tür befanden sich frische Aufbruchspuren sowie angrenzend entsprechende Werkzeuge. Bei einer Überprüfung des Mannes, der bereits einschlägig polizeilich bekannt ist, fanden die Beamten unter anderem ein Messer und weiteres Aufbruchwerkzeug auf. Sowohl ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest als auch ein freiwillig durchgeführter Test auf Betäubungsmittel fielen positiv aus. Der 33-Jährige wurde zur Herforder Wache gebracht, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blutproben entnommen wurden. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann dem Herforder Gewahrsam zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell