POL-OG: Lautenbach - Niesanfall mit Folgen

Bühl (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Donnerstagmittag in Bühl. Eine 67-Jährige befuhr hierbei gegen 13:45 Uhr den Abfahrtsast der L85 in Richtung Industriestraße (B3), wo sie an deren Einmündung verkehrsbedingt halten musste. Als sie ihren Anfahrtsversuch auf die B3 erneut verkehrsbedingt unterbrechen musste, fuhr ihr ein 72-Jähriger hinten auf. Die Frau erlitt durch den Aufprall ...

