Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Leichtverletzt nach Unfall

Bühl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten kam es am Donnerstagmittag in Bühl. Eine 67-Jährige befuhr hierbei gegen 13:45 Uhr den Abfahrtsast der L85 in Richtung Industriestraße (B3), wo sie an deren Einmündung verkehrsbedingt halten musste. Als sie ihren Anfahrtsversuch auf die B3 erneut verkehrsbedingt unterbrechen musste, fuhr ihr ein 72-Jähriger hinten auf. Die Frau erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und begab sich selbständig in ambulante Behandlung. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 7.000 Euro.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell