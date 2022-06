Polizei Köln

POL-K: 220620-2-K Dieb dank Ortungschip gestellt - Festnahme

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Rucksacks aus einem Lieferwagen am Samstagmorgen (18. Juni) in Köln-Ostheim haben Polizisten wenig später einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen in Kalk festgenommen. Gegen 10 Uhr hatte der Bote (30) seinen Lieferwagen auf einem Parkplatz in Höhe der Frankfurter Straße in Ostheim abgestellt. Als er zum Wagen zurückkehrte, stellte er den Einbruch und den Diebstahl seines Rucksacks fest. Mit Hilfe eines angebrachten Ortungschips lokalisierte er seinen Rucksack auf der Kalker Hauptstraße. Er wählte den Notruf, teilte die Position und das Aussehen seines Rucksacks mit. Alarmierte Polizisten stellten den 31-Jährigen mit dem entwendeten Rucksack. (jk/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell