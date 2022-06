Polizei Köln

POL-K: 220619-2-K Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Köln-Stammheim

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (16. Juni) auf dem Stammheimer Ufer in Köln-Mülheim sucht die Polizei einen flüchtigen Radfahrer. Gegen 12 Uhr soll der sehr jung aussehende Radfahrer mit dunklen Haaren und einem dunkelblauen T-Shirt in Richtung Mülheim die Fahrspur einer älteren Dame in Fahrtrichtung Stammheim gekreuzt haben, sodass sie mit ihrem Rad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Unfallverursacher setze seine Fahrt fort, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell