POL-HF: Zusammenstoß zwischen Opel und Skoda - Zwei Personen leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein 62-jähriger Herforder fuhr gestern (25.4.), um 12.10 Uhr mit seinem Opel auf der Elverdisser Straße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Einmündung der Straße Am Sennebusch geriet der Opel nach ersten Ermittlungen mit der linken Fahrzeugseite auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zeitgleich eine 62-jährige Frau aus Bad Salzuflen mit ihrem Skoda. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Skoda über den angrenzenden Gehweg geschleudert und stieß mit dem Heck gegen einen Laternenmast. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch die Kollision leicht verletzt und mittels zweier Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Diese konnten sie nach ambulanten Behandlungen wieder verlassen. Der Sachschaden wird mit rund 18.000 Euro angegeben. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Elverdisser Straße gesperrt.

