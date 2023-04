Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auseinandersetzung an Bushaltestelle- Jugendlicher mit Ledertasche geschlagen

Löhne (ots)

(sls) Am Montagabend (24.4.) befand sich ein 14-jähriger Jugendlicher aus Löhne auf der Bahnhofstraße an der Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 80. Während des Wartezeit wurde der Jugendliche plötzlich und unerwartet gegen 19.40 Uhr von einer männlichen Person im Alter von 40-50 Jahren körperlich angegriffen. Der bislang Unbekannte schlug mit einer Ledertasche dem 14-Jährigen ins Gesicht, so dass dieser zu Boden stürzte. Noch am Boden liegend schlug der Täter ihm noch mehrfach in den Rippenbereich und spukte ihm ins Gesicht. Der Jugendliche konnte sich von der Bodenlage befreien und der Unbekannte lief davon. Aufgrund der erlittenen Verletzungen war eine ärztliche Versorgung anschließend im Krankenhaus erforderlich. Die Polizei Herford ist auf der Suche nach Zeugen, die die Körperverletzung beobachtet haben und Angaben zu dem dunkel gekleideten Person mit einer Größe von ca. 180cm und kräftiger Statur machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell