Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Metallfirma- Hochwertiges Diebesgut mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) Am frühen Montagmorgen (24.4.) bemerkten Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma an der Salfzuflener Straße, dass unbekannte Täter vom Gelände zwei Bodenverdrängungsanlagen im Wert von über 12.000 Euro entwendeten. Nach bisherigen Ermittlungen wurde das Firmengelände vom letzten Mitarbeiter am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr ordnungsgemäß verlassen. Am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr wurde ein offenes Rolltor, sowie Wisch- und Hebelspuren an einer Nebeneingangstür festgestellt. Bei genauer Inaugenscheinnahme wurden zwei entwendete Bodenverdrängungsanlagen festgestellt, die zuvor auf einer Palette gelagert wurden. Ob noch weiteres Diebesgut mitgenommen wurde, müssen die weiteren Überprüfungen ergeben. Aufgrund des hohen Gewichtes muss davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Wir bitten Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Firmengeländes bemerkt haben, sich bei der Polizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell