POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Streitigkeiten in Parkanlage; Wer hat was gesehen und/oder Film-bzw. Videoaufnahmen von dem Geschehen gefertigt? - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Lindenhof (ots)

Am Freitagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, gerieten ein 34-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau in der Parkanlage im Bereich "Hanns-Glückstein-Platz" offenbar in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Disput dann in Handgreiflichkeiten gemündet haben. Erst als Passanten hinzugekommen und auf das Geschehen aufmerksam geworden wären, soll die körperliche Auseinandersetzung beendet worden sein.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und/oder mit ihrem Mobiltelefon Film-sowie Videoaufnahmen davon gefertigt haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen und sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

