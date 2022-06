Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Polizei sucht Zeugen!

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 04:00 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Albert-Bassermann-Straße. Drei, bislang unbekannte, männliche Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten diverses Diebesgut. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter mit Fahrrädern in Richtung Mannheimer Straße.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war mit einer dunklen Hose, einem weißen Oberteil und einer weißen Mütze bekleidet. Die anderen beide trugen dunkle Kapuzenpullover.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

