Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrzeuge- Videoüberwachung zeigt Diebstahl

Bünde/Löhne (ots)

(sls) Zu gleich zwei PKW-Diebstählen kam es in Bünde und Löhne, die von den Eigentümern angezeigt wurden. Am Sonntagabend (23.4.) erstattete der Inhaber eines roten Citröen (C4) Anzeige, weil das Fahrzeug vom Pendler Parkplatz der A30 an der Osnabrücker Straße entwendet wurde. Der Geschädigte hat den Citröen am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, um mit einem Begleiter von dort aus in einem anderen Fahrzeug weiterzufahren. Als er am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr mit seinem Citröen wieder weiterfahren wollte, war dieses nicht mehr vor Ort. Unbekannte entwendeten im Tatzeitraum das Fahrzeug mit den niederländischen Kennzeichen 16-PRP-2 und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine böse Überraschung erlebte der Inhaber eines Autohauses am Montagabend (24.4.) als er gegen 23.30 Uhr zu Fuß an seinem Firmengelände an der Lübbecker Straße vorbeiging und ein dort abgestellter Mercedes Benz Sprinter nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Anhand der Videoüberwachung konnte ermittelt werden, dass der Sprinter gegen 21.14 Uhr von einer bislang unbekannten Person unbefugt vom Gelände gefahren wurde. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen HF-MW4747. Auffällig am Sprinter ist der Innenausbau, der als Camper umgebaut werden soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu einem der beiden entwendeten Fahrzeuge machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

