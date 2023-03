Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kradfahrer in Sundern

Sundern (ots)

Am Samstag, 18.03.2023, 13:14 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer die K5 von Sundern in Richtung Sundern-Amecke. In einer langgezogenen Linkskurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Krad, geriet nach rechts auf die Bankette und stürzte schließlich in den Straßengraben. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bochum verbracht. (als)

