Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Verkehrsunfall

Schmallenberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es um 16.40 Uhr auf der B 236 zwischen Lenne und Fleckenberg zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 54-jähriger Mann aus Lennestadt war mit seinem Wagen in Richtung Lenne unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem Auto eines 78-jährigen Mannes aus Schmallenberg. Durch den Aufprall wurde der Wagen des Schmallenbergers in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines 28-jährigen Mannes aus Lennestadt, der in Richtung Lenne unterwegs war. Der 54-jährige Mann aus Lennestadt erlag bedauerlicherweise seinen schweren Verletzungen. Der 78-jährige Mann aus Schmallenberg wurde schwer verletzt. Seine 65-jährige Beifahrerin aus Schmallenberg wurde leicht verletzt. Der 28-Jährige aus Schmallenberg wurde schwer verletzt. Die Strecke war für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell