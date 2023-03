POL-HSK: Auto gestohlen

Hochsauerlandkreis (ots) - Marsberg Am Dienstagabend wurde in Marsberg ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein weißes Mountainbike. Das Fahrrad war an einem Zaun im Bereich der Hauptstraße angeschlossen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um das Modell "E+2 Pro-2020" der Marke Giant. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Marsberg unter 02992 - 90 200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

