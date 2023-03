POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Meschede (ots) - Im Schwarzen Bruch wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein silberner VW Caddy gestohlen. Am Wagen waren keine Kennzeichen angebracht. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

