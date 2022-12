Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuch misslungen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.12.2022 um 19:30 Uhr konnte ein 35-jähriger Neustadter mit seinem Kleinkraftrad in der Kurfürstenstraße in 67433 Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Da ein Vortest an der Kontrollörtlichkeit nicht möglich war, sollte dieser in der hiesigen Dienststelle durchgeführt werden. Ein erste urinbasierte Vortest reagierte zunächst negativ, da der Neustadter Toilettenwasser in den Becher gab. Der letztlich zweite Vortest mittels Urin verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde dem Fahrers des Kleinkraftrades eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Der 35-Jährige muss sich nun in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt

