POL-PDNW: Bad Dürkheim - Widerstand, Beleidigung

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 26.12.2022, gg. 00:35 Uhr, wurde in der Landauer Straße ein in Landau wohnender 37jähriger Pkw-Fahrer einer zunächst anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der ersten Ansprache durch die Beamten konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Frage gab der Fahrer an, dass er lediglich 2 Bier getrunken habe. Ein durchgeführter Alkotest ergab jedoch einen Wert von 1,56 Promille. Die Fahrt war somit beendet und ...

mehr