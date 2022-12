Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falschfahrer ausgewichen und im Graben gelandet

Grünstadt / Kirchheim (ots)

Bereits am Freitag befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Landesstraße 516 von Kirchheim in Richtung Grünstadt. Gegen 07:00 Uhr, etwa 500 Meter vor der Einmündung in die Bundesstraße kam dem Autofahrer auf seinem Fahrstreifen ein dunkler Kleinwagen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Autofahrer stark nach links und fuhr über den Gegenfahrstreifen. Er kam von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass er mit dem Auto in den Graben stürzte. Kurz darauf kam er zum Stehen. Am Fahrzeug war die Vorderachse gebrochen. Außerdem lösten die Airbags aus. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr einfach weiter. Die Ermittlungen zum Falschfahrer dauern an. Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtenden Unfallbeteiligten richten Sie an die zuständige Polizeiinspektion in Grünstadt.

