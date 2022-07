Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Nach Verkehrsunfällen geflüchtet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntagmorgen, 17. Juli 2022, zwei Unfälle in Buer verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Gegen 4.15 Uhr fuhr ein 59-jähriger Gelsenkirchener über die Horster Straße in Richtung Buer, als er bemerkte, dass beim Wagen, der vor ihm fuhr, beide Vorderreifen platt waren. Daraufhin folgte er dem Auto, das kurz darauf in die Düppelstraße einbog. Als der Gelsenkirchener den Fahrer auf dessen platte Reifen aufmerksam machte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug und bog nach rechts in die Drechsler Straße ab, wo er einen geparkten Wagen sowie einen Anhänger touchierte. Der Unfallfahrer setzte seinen Weg mit seinem Auto fort und touchierte in Höhe der Einmündung Devesestraße/Allensteiner Straße erneut zwei Fahrzeuge. Dann stoppte der Fahrer seinen Wagen, montierte die Kennzeichen ab und flüchtete. Sein 18-jähriger Beifahrer konnte vom 59-jährigen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Der Gelsenkirchener wurde vorläufig festgenommen. Die abmontierten Nummernschilder konnten von den Einsatzkräften in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Das Unfallfahrzeug sowie ein im Fahrzeug befindliches Mobiltelefon wurden sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer geben können. Er ist männlich, circa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Hose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der 0209 365 2160.

