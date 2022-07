Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - BMW-Fahrer gleich zweimal zur Blutprobe gebeten

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (03.07.) hat ein 37-jähriger Wuppertaler gleich zweimal hintereinander unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen.

Um 13:20 Uhr stoppten den Polizisten den Wuppertaler in seinem BMW auf der Robert-Schuman-Straße in Gronau im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Amphetamine und Methamphetamine verlief. Durch einen bestellten Arzt wurde ihm in der Polizeiwache Bergisch Gladbach daraufhin eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet.

Der Fahrer hielt sich jedoch nicht an die Weisung und wurde um kurz nach 15:00 Uhr erneut ertappt, wie er seinen Pkw in der Robert-Schuman-Straße führte. Nach eigenen Angaben habe er seinen BMW lediglich anders parken wollen.

Für die zweite Ordnungswidrigkeitenanzeige war erneut eine Blutprobenentnahme erforderlich, die auch wieder in der Polizeiwache Bergisch Gladbach durchgeführt wurde.

Um eine erneute Fahrt zu unterbinden, wurden diesmal die Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Auf den Fahrer kommen nun zwei empfindliche Geldbußen und ein längeres Fahrverbot zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in derartigen Fällen den Entzug der Fahrerlaubnis prüfen. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell